El Indio Solari, que hace poco anunció el retiro de los escenario, volvió a publicar en redes un texto por lo menos, inquietante. Lo llamó Diálogo con un ángel amateur. Para sus seguidores fue un guiño a una de sus últimas canciones: Encuentro con un ángel amateur. Aquí compartimos el nuevo texto, y la letra de la canción.

Diálogo con un ángel amateur

-Por todo esto que es “el implacable hoy” debo digitalizarme?

-Por supuesto

Vuestros cuerpos están obsoletos ya!

Y el futuro respetará

Sólo especímenes aptos

para sobrevivir

Justipreciados por contratiempos

muy exigentes



Las pestes no nos darán tregua

y no podemos

andar rompiendo santos de cerámica

todo el tiempo.



-El bello cinismo

ya no te acompañará

y mis colegas

los Ángeles guardianes

…se tornará miedosos

Yo mismo

que ando hecho un fantasma

estoy trabajando

en un rayo mortífero

que nadie más tenga…



-Qué decirte… duchas antisépticas

diarias y obligatorias!

Luces ultramagentas

para conducirnos

en la niebla.

Letra de Encuentro con un ángel amateur

Empiezo por el final

Terminaré en el principio

Mis intereses quizás

No fueron saludables

Yo ya no puedo cumplir

Hazañas que prometí

Solo seguir cantando

La traición duele hacia atrás

No sabes cuando comienza

Un ángel sonso amateur

Me condenó al paraíso

Solo me falta saber

La fecha y el lugar

Y allí iré cantando



Mis amores refugié

En el arcón del amor propio

Al soberbio todo le es

Sufrido y muy aburrido



Yo ya no puedo cumplir

Hazañas que prometí

Solo marchar cantando

Más de una vez me escuché decir

Que en la resistencia está

Todo el hidalgo valor de la vida

Yo ya no puedo cumplir

Hazañas que prometí

Solo esperar cantando