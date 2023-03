¿Una nueva guerra en las redes? Los polémicos comentarios despertaron a los seguidores de Lali Espósito que salieron enardecidos a defenderla.

Es que, en una entrevista con Radio One, el cantautor Maxi Trusso salió a matar a toda la generación de nuevos artistas y le dedico un párrafo especial a la actriz y cantante.

En la entrevista dijo que de los nuevos no escucha “ni a uno” y profundizó: "De los nuevos no conozco a ninguno. No me gustan los giros melódicos, me parecen horribles. Todos giros melódicos malísimos. No hay uno que escuché y dije ‘qué buen giro’. No, ni uno”.

Luego de admitir que el único que tiene cosas interesantes es el español Quevedo, Trusso despedazó a Lali: "Escucho Lali Espósito, ¿cómo esos giros tan feos? Más feos no había”.

“Escucho las voces y son horribles, hay muchos que cantan porque son actores”, expresó luego y contó que hizo varias colaboraciones pero las borró todas porque arruinan la canción.

Claro que las redes no tardaron en responderle y rápidamente se convirtió en tendencia en Argentina: