Hay personas a las que les cuesta diferenciar la vida real de lo que pasa en las redes sociales, donde muestran un pasar alejado del sufrimiento de los trabajadores.

Esto le pasó a @AnyMarin10, una venezolana que tuvo la mala idea de vanagloriarse de sus vacaciones en la isla griega de Mykonos mientras se celebraban las disputadas elecciones en su país.

Y lo peor es que no solo no pidió disculpas por no haber publicado nada sobre los resultados en los comicios sino que aseguró que sus imágenes en las paradisíacas islas ayudaban más que las marchas de los militantes antichavistas.

Las reacciones en las redes