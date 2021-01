Es el presidente del Colegio Médico del Uruguay, se llama Blauco Rodríguez, y este lunes es noticia porque propuso que las personas que asisten a fiestas clandestinas en plena pandemia realicen trabajo comunitario en hospitales.

En constante aumento de contagios de coronavirus, Rodríguez advirtió: "Se ve de forma diaria como muchas personas incumplen las medidas como si nada pasara".

En diálogo con Radio Montecarlo, el titular del Colegio Médico oriental, admitió que "se necesitan recursos en los hospitales, no solo a nivel asistencial, sino para otro tipo de funciones y allí es donde se genera la primera línea de batalla"; al tiempo que apuntó contra la población que asiste a fiestas y no cumple protocolos: "Me parece que deberían poner un poquito más como ciudadanos, dado que con su conducta descuidan a toda la población.

Y allí lanzó su propuesta: "Que cumplan alguna tipo de tareas, utilizando todas la medidas de protección y que de paso sepan lo que se siente estar 12 horas, 24 horas, en esos lugares con esas 'armaduras'".

Según contó Rodríguez, la propuesta sería que la Justicia disponga este trabajo comunitario como medida ante una falta menor que es la de aglomerarse. Y sin vueltas, pidió "multas duras" por incumplir los protocolos sanitarios.