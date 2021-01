El papa Francisco anticipó que se aplicará la vacuna contra el coronavirus y dijo que lo hará “la semana que viene”.

Francisco explicó que "lo empezaremos a hacer aquí" en el Vaticano, y sobre la vacunación, apuntó: “Lo he reservado, hay que hacerlo".

“Éticamente todo el mundo debe vacunarse, es una opción ética, porque apuestas tu salud, tu vida, pero también juegas la vida de los demás", sostuvo el Sumo Pontífice en una entrevista exclusiva con Mediaset.

En diálogo con el experto vaticano Fabio Marchese Ragona, el Papa insistió en que “hay que hacerlo", y consideró: "Hay un negacionismo suicida que no consigo explicar".

"No sé por qué algunos dicen 'no, la vacuna es peligrosa' pero si los médicos la presentan como algo que puede ser bueno, que no presenta riesgos particulares, ¿por qué no hacerlo?", se preguntó.