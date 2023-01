La visita de los presidentes Nicolás Maduro, Daniel Ortega y Díaz Canel generaron urticaria en la oposicíon. Mauricio Macri habló de verguenza, mientras que Patricia Bullrich amenazó con ir a golpear la puerta de la DEA de Estados Unidos para detener a Nicolás Maduro apenas pise suele argentino.

Finalmente, el presidente de Venezuela no arribó a nuestro país para participar de la Cumbre de la Celac que comienza este martes y el periodista Atilio Borón reveló un audio en el que Maduro explica por qué.

"¿Por qué el presidente *Nicolás Maduro no vino a la Cumbre de la CELAC*? Escuchá este breve audio en donde *él mismo te lo explica*.

Audio completo: “Si decidí no ir fue por información muy delicada, no era una simple provocación de una marcha, no no. Era algo más grueso, coordinado desde la Embajada de Estados Unidos, o las ratas del macrismo, la Patricia Bullrich y el partido judicial. Era algo más grueso, confirmado. Acabo de entrar en combate, en terriotorio distinto al de Venezuela. Implica una gran provocación y gran agresión. La decisión que se tomó fue la correcta valorando toda la información de gente de inteligencia que nunca nos han fallado, de primer nivel, que como saben no puedo sugerir de dónde vienen esas fuentes, nos han salvado la vida varias veces. Vinimos evaluando durante días…”, reza Nicolás Maduro en el audio que publicó Atilio Borón, periodista especializado en Latinoamérica.

Tremendo.