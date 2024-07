Al debate sobre los límites del humor se le sumó la discusión por las regulaciones de los streaming, a partir de la polémica generada por un chiste repudiable que hicieron en Olga TV. En ese marco, el presentador de televisión Tomás Dente apuntó contra Migue Granados con frases de alto voltaje.

En su ciclo de Net TV, Dente dijo del humorista "este impresentable que anda siempre vestido tipo cool, sucio, que no debe saber lo que es una ducha, porque siempre anda con pinta de sucio, no me quiero ni imaginar cómo deben oler sus calcetines de lo sucio, mugroso que es".

Y siguió con reproches de otras situaciones, como la ropa que utilizó cuando fue a entrevistar a Lionel Messi en Miami. “Que va a entrevistar al número uno en pantalón corto, en medias. Y no estoy hablando del cuerpo, ni estoy hablando de la vestimenta. Si vas a entrevistar a la figura número uno del mundo, por lo menos vestite acorde a la ocasión”.