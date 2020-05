Las famosas argentinas utilizan sus redes sociales para hacer canjes y promocionar todo tipo de productos. El problema fue cuando una de las marcas predilectas de la mayoría, Nu Skin fue señalada por tener un manejo interno muy similar al sistema piramidal o Ponzi.

La China Suárez, y Jimena Barón fueron algunas de las que aclararon que no formaban parte del negocio. Cinthia Fernández atacó a la mujer de Benjamí Vicuña acusándola de que promociona otras marcas mientras que Natalie Weber derrapó.

La novia de Mauro Zárate respondió con todo: "No cierro los comentarios bebita, gracias a Dios que no llego a la China, no me co.. .marido ajeno, ni rompo familias".