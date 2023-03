A Nancy Pazos no le importa el que dirán, ya lo ha demostrado en innumerable cantidad de ocasiones, y ésta fue una más. Aunque no debería llamar la atención porque no se diferencia en nada del uso de una bikini en la playa o en una pileta, no es usual ver a mujeres en corpiño en lugares de trabajo.

Pero la conductora de Ruleta Rusa es diferente, y se sacó la camisa que tenía, lució su corpiño blanco y se rio de lo que podían decir los demás.

Tan poco le importó, que lo subió a sus redes, a sabiendas de que se iba a colar algún comentario criticándola entre tantos que se divirtieron con su ocurrencia.