Esteban Lamothe hizo una brutal y sincera confesión sexual. "De repente, de un jueves para un viernes todo el mundo me quería coger", admitió el actor.

En nota con el Pollo Álvarez para Infobae, Esteban confesó que con la fama las personas se le acercaban más con fines sexuales: “Entendía que el deseo era de algo que veían en la tele. Eso lo entendí en seguida. No es que me deseaban a mí”.



"Y yo nunca fui el más lindo del colegio, ni nada. O sea, era normal. No me iba mal tampoco pero estaba tercero, cuarto, quinto. Ahí. Entre los diez", lanzó.