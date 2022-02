El pasado 1 de febrero, Paloma Herrena renunció al teatro Colón y explicó por qué en una carta dirigida a María Victoria Alcaraz, la directora general del teatro.

Incluso, la famosa bailarina contó que "el English National Ballet me ofreció la dirección artísitica pero me quedó acá, me quedo en mi país, me llena el alma...", explicó Paloma Herrera en TN ante la atónita mirada de Osvaldo Bazán.

El conductor Diego Sehinkman si le diría que no al ballet inglés y ella lo ratificó con una contundente frase. Y Bazán y Sehinkman la miraron incrédulos.