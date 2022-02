Por estos días, L-Gante está envuelto en una denuncia por amenazas y tenencia de armas, y tolera allanamientos en su casa, tal dijo el artista "como si fuera el Chapo''.

Este viernes, ante el acoso del periodismo al salir de la fiscalía, el líder de la Cumbia 420 explicó por qué decidió no dar testimonio cantando una de sus nuevas canciones.

"...los giles comentan tan tan tan, me critican por ser de abajo, de perfil bajo, yo no me atajo y me pongo a volar", cantó Elián.