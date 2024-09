Julieta Prandi, la conocida modelo y actriz, pasó por La Cruda, el ciclo de entrevistas de Migue Granados, donde tocaron un tema muy sensible.

La modelo, quien irá a juicio contra su ex marido por este tema, contó cómo fueron esos años de sufrimiento, en una charla estremecedora.

En un momento de la conversación, Granados le pregunto si el hecho de ser conocida no la ayudó, y Prandi respondió: “Ser conocida me sirvió para estar viva. Si no hubiese sido una persona pública, no me hubiesen encontrado jamás. No tengo pruebas, pero tampoco dudas”.

Durante la charla, la modelo relató con lujo de detalles todos los episodios a los que se tuvo que enfrentar en manos de Claudio Contardi, el hombre que ahora deberá comparecer en un juicio oral.

Mira la entrevista completa.