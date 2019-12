¿Por qué es tendencia? on Twitter

Pasaron algunos meses del escándalo por la filtración de sus fotos al desnudo, y esta vez Luciano Castro decidió ponerle algo de humor al tema, durante una entrevista junto a Gonzalo Heredia, en la que hablaron del estreno de la obra teatral Desnudos.

“Me pudo haber pegado desde el lugar de lo que pudo haber generado en la gente que me quiere; después con los medios no tengo ningún problema, aunque por ahí no comparto cómo mediatizan cosas que son ilegales”, sostuvo el actor refiriéndose a si lo había afectado anímicamente.

Luego Castro dejó de lado los eufemismos, y ya en tono más jocoso, sentenció: “También vi gente que se cagaba de risa, que se reía de mí y de mi verg… de mi foto, pero después los ves llorar”.