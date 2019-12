Los más de 600 mil seguidores de Juanita Viale en Instagram quedaron boquiabiertos este fin de semana cuando, en sentido contrario al perfil reservado que la caracteriza, la actriz compartió una foto superjugada de ella tomando sol. Sin embargo, la imagen no duró mucho en su cuenta, ya que a los pocos minutos se arrepintió y decidió borrarla.

Como era de esperarse, la foto cosechó rápidamente miles de "me gusta" y motivó un gran número de comentarios. No obstante, no pasó mucho tiempo para que Viale la eliminara.

"Qué pasó con el post anterior? Bastante picante había salido", preguntó un seguidor en una de las publicaciones de la actriz en la red social. "La foto que sacaste del feed estaba buenísima. No le des bola a la gente! Escriben cualquier cosa", comentó otro.

Lo cierto es que, para cuando Juanita borró la imagen de su cuenta de Instagram, ya era demasiado tarde: los mismos usuarios se habían encargo de viralizarla