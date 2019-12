China Suarez on Instagram: “Tenemos una noticia para darles. ROSITA VA A SER MAMÁ. ❤️ Íbamos a castrarla cuando yo terminara de grabar y zaz! Aún no sabemos quién es…”

La China Suárez está pasando un momento un tanto turbulento en su relación con Benjamín Vicuña. Desde que la actriz confirmara su separación han tenido idas y vueltas donde se los ve juntos pero todavía los actores no han confirmado la reconciliación, asique no se sabe muy bien cuál es la posición de cada uno.

La actriz recientemente ha jugado una especie de broma a sus seguidores publicando en Instagram una foto de una ecografía que hizo que todo el mundo pensara que estaba anunciando un nuevo embarazo, pero resultó que la embarazada es su perra Rosita.

La intérprete, junto a un video donde se ve un ecógrafo, escribió “Tenemos una noticia para darles. ROSITA VA A SER MAMÁ. ️ Íbamos a castrarla cuando yo terminara de grabar y zaz! Aún no sabemos quién es el padre, pero creemos que es un vecino enamorado que viene a cortejarla.”

Esto causó risas, ternura y sustos entre sus seguidores e inclusive entre sus amigas que pensaron que se estaban enterando de la noticia mediante las redes sociales. “Dios santo hasta que leí ROSITA”, escribió Jimena Barón. En tanto su gran amiga Paula Chaves, dijo: “Hasta que llegue al rosita!… Moro ofendidisimo”. Lizy Tagliani comentó: “Rosita mi amor, ya un perrishower”.

Casi me descompongo! Menos mal que pusiste rapido Rosita”, “El CAGAZO que me pegue hasta que llegue a leer ROSITA”, “Pensé que era una ecografía tuya y y casi me da un paro“, “PENSE Q VOS IBAS A SER MAMÁ”, fueron los comentarios de sus seguidores.