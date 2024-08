Por distintos motivos, los días que vive por estos tiempos Tamara Pettinato no son nada fáciles, situación que se desató a partir del escándalo de los videos de la panelista y el ex presidente Alberto Fernández.

Incluso, en las últimas horas esta tema tensó tanto el vínculo con el conductor de Bendita TV, Beto Casella, quien dio a entender que ella quedó afuera del programa.

Todo se desencadenó cuando Beto Casella leyó su intercambio de mensajes con Tamara Pettinato al aire del ciclo Ángel responde (Bondi).

El conductor reveló los WhatsApp que le envió la panelista: “No vuelvo después del maltrato que me dieron el viernes y cuando no estuve. Se dan el lujo de decirme que esta semana no vaya porque en las redes dicen”, escribió Pettinato sobre su trabajo en Bendita (elnueve).