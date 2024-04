Para Ramón Díaz es “complicado” que una mujer integre el VAR. El entrenador de Vasco Da Gama habló en conferencia de prensa tras la derrota de su equipo frente a Bragantino por la segunda fecha del Brasileirao.

Al hablar del arbitraje, el Pelado se refirió una jugada de la primera fecha -triunfo 2 a 1 sobre Gremio- en la que su equipo reclamó penal para Vasco. “Respecto a los árbitros, no podemos hablar mucho porque está el VAR y en el último partido, en casa, una señora, una mujer, fue un penal y lo interpretó de otra manera”, dijo Díaz al hablar de Daiane Muniz dos Santos.

En los audios que se dieron a conocer, la mujer primero admitió el contacto pero luego le recomendó al árbitro central, Flavio Rodrigues de Souza, que no hubo falta y lo invitó a revisar la situación.

“El fútbol es diferente. Principalmente de que el VAR lo tenga que decidir una mujer, me parece que creo que es bastante complicado, porque el fútbol es tan dinámico, con mucha presión, muy rápido y con decisiones muy rápidas”, completó el DT argentino.

Tanto ruido hicieron sus palabras que hasta Vasco Da Gama salió a pedir disculpas. El club de Río de Janeiro lamentó lo dicho por su entrenador y reafirmó “su compromiso de reforzar las medidas y directrices educativas necesarias de acuerdo con sus determinaciones, valores y principios”. Y remató: “Pedimos disculpas, al igual que nuestro técnico”.

Las disculpas de Ramón

“Si se interpretó algo mal de mi declaración quiero pedir disculpas. Me pareció que lo que quise decir es que una sola persona no puede tomar una decisión tan importante como es en el fútbol y que es la participación del VAR. Si se interpretó mal pido disculpas ya que no es mi intención”.