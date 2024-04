Cine: Caruso Lombardi debutó en el fútbol uruguayo, lo recibieron con humo y ya se quejó del arbitraje

Ricardo Lombardi volvió a dirigir. El excéntrico entrenador hizo su debut en Miramar Misiones, una Sociedad Anónima del Uruguay donde sería Director Deortivo. Y perdió 2 a 1 ante Nacional por la fecha 8 del torneo Apertura, en un partidazo y con una gran polémica por el gol que le anularon a su equipo.

Ricardo fue uno de los grandes protagonistas de la noche. Hubo recibimiento con humos de colores negro y rojo al borde de la cancha. Su equipo jugó bien, comenzó en ventaja, e hizo figura a Mejía el arquero del Bolso. Pero se lo empataron, le anularon un gol -¿en offside?- y lo perdió en la última pelota.

"No lo quiso cobrar, no es que hubo una equivocación, no la quisieron cobrar. Recién vi el gol y está por lo menos 30 centímetros habilitado. Se ve clarito, salvo que hagan las líneas como hacen en Argentina con las curvas para no hacerlas derecha", se quejó Richard tras el partido.

En el fondo de la tabla

El equipo marcha último en la tabla de promedios además. Este domingo, Miramar Misiones visita a Deportivo Maldonado desde las 20:30 horas.