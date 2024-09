El jugador de fútbol de Nacional de Montevideo falleció a los 27 años luego de sufrir un paro cardíaco en los minutos finales del partido de vuelta contra San Pablo en Brasil, correspondiente a la Copa Libertadores.

El equipo médico lo asistió de inmediato y fue trasladado rápidamente en ambulancia al hospital Albert Einstein. No obstante, su condición se deterioró durante los cinco días que estuvo internado, lo que llevó a su deceso.

Cómo fue la vida de Juan Izquierdo, el jugador de Nacional que perdió su vida tras un partido de Copa Libertadores

Izquierdo nació el 4 de julio de 1997 en Montevideo, en el humilde barrio de Nuevo París. Desde niño, demostró una pasión inagotable por el fútbol, jugando interminables partidos en las calles y en el club de baby fútbol San Francisco de Asís. Allí, el joven comenzó su camino en el deporte que llegaría a definir su vida.

A los 16 años, Juan se unió a las divisiones formativas de Liverpool, compartiendo equipo con talentos como Nicolás De La Cruz (Flamengo) y Juan Ignacio Ramírez (Newell’s). A pesar de las adversidades que enfrentó, como un breve retiro en el que trabajó junto a su padre, Izquierdo no se rindió y retomó su carrera futbolística. Durante ese descanso, provocado por su relegación al banco en las categorías inferiores del club, Juan asumió el rol de peón de albañil.

Volvió al fútbol con una mentalidad más madura y renovada. Debutó en Primera División con Cerro en 2018, disputando 32 partidos y marcando su primer gol como profesional, lo que le abrió las puertas de uno de los clubes más grandes de Uruguay, Peñarol, en 2019.

En 2022, Nacional de Montevideo lo incorporó a sus filas, brindándole una nueva oportunidad en el fútbol uruguayo. Sin embargo, la suerte no estuvo de su lado: una fractura por estrés en la tibia izquierda lo mantuvo fuera de las canchas durante gran parte de la temporada.

Después de un paso por el Liverpool uruguayo, con un nivel de juego que lo posicionó entre los mejores defensores del país, Izquierdo volvió a Nacional en 2024, decidido a superar su lesión anterior y a brillar en el campo. A pesar de los esfuerzos médicos, Juan Izquierdo falleció el martes 27 de agosto, dejando un legado de superación por el fútbol.

El mensaje completo de la esposa de Juan Izquierdo

“Hoy me tocó despedir a mi media mitad, al amor de mi vida. Para muchos Juan Izquierdo, para mí Juanma, mi mejor amigo, mi esposo, el papá de mis hijos, mi dos incondicional. Hoy una parte de mí muere con vos. Fuiste una gran persona, noble, amorosa, sin maldad. Fuiste un ángel en esta tierra y serás un ángel en el cielo”.

“Hoy me toca seguir por nuestros hijos y sacar fuerzas de donde no las hay. Sé que peleaste hasta lo último y que lo único que anhelabas era estar con nosotros. Te voy a extrañar toda la vida y sé que va a doler tu ausencia en cada paso. Dejaste mucho por vivir, mucho camino por recorrer mi Juanma. Desde hoy solo sueño con el día de nuestro reencuentro y volver a ver esa sonrisa que me llena el alma. Gracias a todos los que pensaron en él e hicieron fuerza de una forma u otra. Hoy Juanma nos cuida a mí y en especial a nuestros bebés desde el cielo. Te voy a amar toda mi vida mi guerrero. Esta vez tocó perder”.