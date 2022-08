Tremenda acusación de Verón contra la Conmebol tras la eliminación de Estudiantes

Con polémica, Estudiantes perdió con Atlético Paranaense sobre el final y quedó eliminado en la Copa Libertadores

Fue 1-0 con intervención del VAR, no solo para anular un gol de Luciano Lollo, sino además para no cobrar un posible penal a favor del 'Pincha' y no expulsar por un planchazo a un jugador brasileño.

Tras la derrota, Juan Sebastián Verón, vicepresidente del club, publicó en sus redes este tremendo posteo.

"CONMEBOL haciendo lo que hace CONMEBOL, no importa cuando leas esto", escribió Verón en su cuenta oficial de Instagram.

Traerá consecuencias.