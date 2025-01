La Copa Argentina es una competición nacional que nunca deja de sorprender. Este torneo se caracteriza por los equipos de divisiones menores que logran hazañas inesperadas, avanzando a las etapas finales, así como por las historias de los jugadores de clubes más modestos, quienes muchas veces tienen otras actividades fuera del fútbol.

En 2025, el primer desafío de River será enfrentarse a Ciudad Bolívar, un rival con características únicas.

Cómo es la historia de Ciudad Bolívar, el equipo que enfrentará a River en Copa Argentina

Ciudad Bolívar es un club que compite en el Federal A y tiene su sede en Bolívar, una localidad del interior bonaerense. El ganador de este cruce avanzará para enfrentarse al triunfador del duelo entre Colón y San Martín de Tucumán.

Este encuentro marcará el primer enfrentamiento en la historia entre River y Bolívar. Fundado en 2002, el club ha experimentado un crecimiento acelerado. Durante años, Bolívar fue reconocido principalmente por su éxito en vóley, compitiendo en la Liga Argentina en varias temporadas. Sin embargo, en 2020, abandonó el campeonato de vóley y redirigió sus recursos hacia el fútbol profesional. En 2021, participó en el Torneo Regional Amateur y logró el ascenso al Federal A.

Con tres temporadas en la tercera categoría del fútbol argentino, Bolívar cuenta con un plantel reforzado por jugadores experimentados, como Nahuel Yeri, ex Banfield; Javier Sequeyra, con trayectoria en Estudiantes de La Plata; y Gustavo Villarruel, ex Tigre, entre otros.

En cuanto a la Copa Argentina, la experiencia más reciente de Bolívar no fue alentadora. En su debut en el torneo, en abril de este año, cayó por un contundente 6-0 frente a Banfield. Su actual entrenador, Cristian Piarrou, es un técnico con una larga trayectoria como jugador en equipos como Gimnasia, Quilmes y San Martín de Tucumán.

En la última temporada, Ciudad Bolívar se destacó al finalizar en el primer lugar de la Zona A del Federal A. Sin embargo, su camino hacia el ascenso se truncó en los cuartos de final del Reducido, donde quedó eliminado con un global de 1-0 ante Germinal de Rawson.