Este viernes, '90 Minutos' entrevistó a Marcos Rojo y como no podía ser de otra manera le preguntaron si le gustaría jugar en Boca.

"Me llamó Riquelme para ir a Boca, pero no puedo hacerle eso al hincha después de que me recibieron como un ídolo. Por el momento en Argentina juego solo en Estudiantes", reveló el defensor que jugó dos Mundiales con la selección argentina.

El ex Manchester United se explayó y justificó su decisión: "No podía, no es el momento de esto, de hacer este paso a Boca. Yo llegué en enero, me recibieron como un ídolo, estoy muy agradecido al club por todo, por cómo me abrieron la puerta y el cariño de la gente. No puedo irme a Boca".

En ese sentido, lamentó "la mala suerte" que tuvo al lesionarse y apenas jugar un partido en su regreso a Argentina.

Además, no descartó ponerse la camiseta 'xeneize' en el futuro: "Mirá si me voy a Boca... No hablaría bien de mí. En un futuro nunca se sabe... Por ahí hoy te digo que no, termino yendo y quedo como un boludo. Hoy quiero jugar en Estudiantes. Si me quedo, es acá. Se lo dije a la gente y mi familia. No puedo hacer esto".