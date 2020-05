El mes pasado, la Asociación del Fútbol Argentino sorprendió con un histórico anuncio: se suspenden los descensos por dos temporadas. Esta polémica decisión (excusándose en el coronavirus para volver al insólito torneo de 30) trajo consecuencias.

San Martín de Tucumán se mantiene firme en sus convicciones y no dudarán en ir hasta las últimas consecuencias pidiendo el ascenso directo por la posición ocupada (líder de la zona B) antes de que se frenara el torneo a causa de la pandemia.

En diálogo con TyC Sports, Roberto Sagra, presidente del 'Santo', advirtió: "Apelamos a que la nueva conducción de AFA decida que existan los mismos criterios y derechos para todos, que es jugar por ascensos y descensos. Si eso no ocurre, recurriremos a las autoridades de la Nación para que se reconsidere que este proceder se hace para beneficiar a un club que tiene peso político, que es a su vez quien respalda las decisiones de AFA. De no prosperar estas vías, iremos al TAS con la tranquilidad que no vamos a parar el fútbol".

La decisión de Tapia está tomada y además cuenta con el apoyo de la mayoría de los dirigentes. De no haber novedades, el club tucumano presentará una demanda ante el TAS. El punto en contra es que dicho organismo se toma varios meses hasta sacar un fallo definitivo.