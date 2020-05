En su programa 'Fantino a la Tarde', por América TV, el conductor, se dirigió a Claudio Tapia y el resto de los dirigentes de AFA que quieren anticipar el regreso del fútbol argentino.

"Vos querés que vuelva el fútbol, AFA, bien, volvé, ahora atrás volvemos todos. Porque si hay permiso para el circo, tiene que haber permiso para el pan. Porque es tan valioso el pan del que gana corriendo atrás de una pelota como el pan del que corta el pelo o del que hace una pizza", manifestó con indignación.

Además, Fantino puso muy en duda la posibilidad de que se aplique un protocolo para el fútbol en el país, ya que potencias como Alemania o Inglaterra aún no le encuentran la vuelta.

"¿Qué protocolo van a meter en el fútbol de menos de cien personas adentro de una cancha? A mí no me hacen creer que pueden organizar un partido de fútbol con cien (personas). Yo estuve ahí adentro, yo fui relator de fútbol. Cada plantel moviliza entre 70 y 80 personas", contó.

Para cerrar, el conductor se volvió a desquitar con la AFA: "No me van a encarnar con el fútbol para que me olvide de todo lo demás. Así que si vuelve el fútbol, atrás volvemos todos". Y advirtió: "Pero si vuelven con los papeles flojos, yo acá ¡crac!, a la yugular".