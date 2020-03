Picante como siempre, Hernán "El Tano" Santarsiero compartió una foto a través de su cuenta de Twitter de la vez que River salió campeón del Tornero Apertura de 1999, perteneciente a un almanaque de Diario Popular, donde se lo ve en una de las tribunas del Monumental disfrazado y con su cara pintada.

No hay porque esconder lo que fuiste o lo que sos. Esta fue una demostración más de afecto hacia el más grande @MaxiMiranda2103



River campeón AP 99, yo me pelé por 1era vez en mí vida y caminé 8km vestido y pintado así de casa al Monumental. pic.twitter.com/lsyffwNdwY — Hernán Santarsiero (@TanoSantarsiero) March 18, 2020

"No hay porque esconder lo que fuiste o lo que sos. Esta fue una demostración más de afecto hacia el más grande", escribió el periodista partidario, dirigiéndose indirectamente a su colega relator, "Lito" Costa Febre, en base a los rumores que indican que este no es hincha de River -incluso se llegó a decir que era de Boca-, o al menos no puede demostrarlo.

"River campeón AP 99, yo me pelé por 1era vez en mí vida y caminé 8km vestido y pintado así de casa al Monumental", agregó El Tano en la publicación. ¿Habrá una respuesta por parte de Lito?

El emocionante relato de Lito Costa Febre del histórico gol del Ariel Ortega ante San Lorenzo