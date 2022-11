"Hay futbolistas cerca de la Copa del Mundo, pensando en muchas cosas. La tarea es complicada y quizá la cercanía del Mundial provoca no enfocarse del todo en el momento", dijo Jorge Sampaoli, entrenador del Sevilla, que dirige a los argentinos Gonzalo Montiel, Alejandro Gómez y Marcos Acuña, tres jugadores de la Selección Argentina que irán a Qatar.

El ex DT de nuestra Selección en el Mundial de Rusia, habló en conferencia de prensa antes del partido ante Real Sociedad por La Liga de España. Consultado acerca del inminente comienzo del Mundial, dijo: "La FIFA decidió jugarse en un lugar donde no debía de haberse jugado en un momento en el que no debía de haberse jugado, todo por plata. Esto es un negocio y se deja de lado todo lo demás y las consecuencias las pagan los de abajo. Por lógica, los jugadores miran no de reojo, sino con dos ojos el Mundial. Pero eso no es culpa de los futbolistas".