Rodrigo De Paul fulminó al periodismo y reveló la drástica decisión que tomó la Scaloneta en Qatar tras las críticas

“¿El periodismo con la Selección?", se repreguntó Rodrigo De Paul cuando escuchó la consulta, y enseguida soltó: “Horrible”. Allí, el campeón del mundo hizo una revelación uno de los hábitos que adquirió el plantel argentino durante la Copa del Mundo de Qatar.

“Nosotros íbamos al predio y cuando comíamos, mirábamos Animal Planet. Porque en todos los programas, absorbías una energía negativa, espesa", contó el mediocampista en una nota con Rumis, canal de You Tube. Y consideró: “No entendías si querían que a Argentina le vaya bien o le vaya mal porque les servía. Pero bueno, no podes hacer nada. Es meterte en una pelea que la perdes”.

“Lo único que nos quedaba era hacer lo que hicimos”, dijo y sacó pecho y chapa de campeón del mundo.

El futbolista del Atlético de Madrid, sorprendió: "Para mí, lo importante también es tener memoria. Yo me acuerdo mucho de cada persona que intento hacerle mal a la Selección, por un beneficio personal. Yo tengo memoria. Después cuando las cosas salen bien, la felicidad es doble. Porque te los pones a escuchar y… quedan expuestos”.

Su nuevo sueño

Una fundación para futbolistas, tal reveló Rodrigo. “Cuando decidí crear una fundación un poco lo empecé a cranear porque dije: ‘¿Qué hay después de ser campeón del mundo?’. Estaba como perdido, no sabía para dónde ir. Todo lo que hacía en mi vida era con el objetivo de jugar una Copa del Mundo o ser campeón. Lo veía muy lejos y todo lo que iba haciendo era para llegar a esa puerta. Y cuando lo logré, no sabía si arrancar para acá o para allá".

“Mi sueño es que los chicos que deciden ser jugadores de fútbol empiecen a ser profesionales antes de serlo. Yo viví muchas situaciones de amigos, compañeros o personas muy cercanas que le dedicaron todo al fútbol y después no sabían para dónde ir porque no terminaron el colegio o creían que no sabían hacer otra cosa. Mi idea es crear una escuela/fundación donde los chicos vengan y empiecen a ser profesionales”.

“¿Qué es ser profesional? A mí me encantaría por ejemplo hablar inglés y no lo hago. Creo que me hubiese abiertos más puertas. Quiero que los chicos tengan su profesora de inglés, que entiendan la parte mental porque los psicólogos son muy importantes. A los 15/16 años lo único que te importa es jugar a la pelota”.

Y así concluyó su sueño De Paul: "Quiero que hablen con un psicólogo para entender sus debilidades, que sepan manejar la presión y convivir con el que te señala o te hace un mimo. Quiero que tengan herramientas y cambiar un poco eso. Es un sueño en el que estoy trabajando, mi nuevo sueño”.