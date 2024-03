Independiente empató 2-2 con Barracas Central en la cancha de Huracán por la fecha 9 de la Copa de la Liga y Carlos Tevez explotó en conferencia de prensa por la actuación del árbitro Pablo Dóvalo.

"Nos cagaron, sabíamos que iba a pasar y pasó. Es muy difícil y muy notorio porque venimos diciendo que Pablo (Dóvalo) con Barracas tiene antecedentes. Estuvo toda la semana esto instalado y viene y te roba igual... Es una locura lo de este tipo", dijo el entrenador del Rojo sin vueltas.

"Como sabíamos que este tipo es de hacer estas cosas... Es como que un chorro venga a tu casa y te diga que te va a robar. Y que después vaya y te robe. Y con una cara que después se te planta y te quiere pelear", dijo del árbitro, y admitió: "Hablé con los jugadores antes del partido. Les dije que jugábamos contra 14. Lo sabíamos...”.

"Todavía estamos caliente. Hay que empezar a terminarla, porque si no el fútbol argentino así es muy difícil. La de Iván (Marcone) es roja. Ganando 1-0 y con diez tipos, el partido te cambia", dijo Tevez. Y remató: “Callarse en esta instancia no me parece justo. Todos los DTs venimos pidiendo solamente una cosa: que no nos caguen. No quiero que me cobren ni bien ni mal... Que no nos caguen”.

Los goles del partido

Y sobre el rendimiento de su equipo, analizó: "En el segundo entramos con la actitud de querer ganarlo. Nos tocó con Argentinos y Barracas que nos hagan goles. Trabajaremos en eso porque contra River tenes que hacer un partido perfecto".

Los fallos polémicos de Dóvalo

En el primer tiempo, no expulsó a Alexis Domínguez tras un planchazo durísimo sobre Iván Marcone; luego ese jugador anotó el 2-1 para el Guapo.

Sobre el final del partido, todo Independiente reclamó una mano en el área de Carlos Arce.

Tras las protestas finales, Dóvalo le avisó a Iván Marcone que fue expulsado.