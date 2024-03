Los mensajes del arquero Sosa con la víctima que acusó a cuatro jugadores de Vélez de abuso sexual

La conmoción en Tucumán y en Vélez es total tras la denuncia de una mujer que acusó a cuatro jugadores del plantel de Liniers de haberla drogado y violado el pasado 3 de marzo.

Bien, ahora se conoció el contenido de parte de la conversación que mantuvieron tras el hecho el arquero Sebastián Sosa, uno de los involucrados, con la denunciante, Patricia Neme, periodista de 24 años.

Vélez separó del plantel profesional a los jugadores denunciados, Sebastián Sosa, Abiel Osorio, José Florentín y Braian Cufré.

La abogada de la víctima contó que tras aceptar la invitación, su defendida le propuso a Sosa en un diálogo de WhatsApp: “Paso por el casino”, a lo que el uruguayo le respondió: “Mandate derecho a la 407. Avisame cuando llegues, que te aviso que esté todo despejado”.

Y que una vez consumado el hecho, la periodista le reprochó lo ocurrido y él le contestó: “Pasaste un buen momento. No te amargues”. La denunciante cerró: “Lo que me hicieron ayer fue muy fuerte. Eso no se le hace a ninguna mujer. No me lo merecía”.

Próximos pasos de la Justicia

Se trata de una prueba fundamental en la investigación, que complica particularmente al Sebastián Sosa pero también a Osorio, Florentín y Cufré denunciados por la víctima.

La defensa espera que la Justicia ordene pericias en la investigación sobre estos cuatro jugadores de Vélez.