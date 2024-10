Juan Román Riquelme, ídolo y presidente xeneize bajó a la platea y se interpuso entre la policía y los hinchas de Boca para frenar la represión en plena platea del Estadio Marcelo Bielsa de Newell’s.

En nota con Jorge Rial en radio 10, este jueves contó: “A los policías también hay que agradecerles, porque entendieron..”.

¿Qué le dijo el hincha que lo abrazó?

"El hincha que me abrazó me dijo 'salí de acá que te van a lastimar', si me tengo que parar adelante del hincha de Boca para que no lo lastimen lo voy a hacer", contó Román.

Juan Román Riquelme además, habló de la actitud de los barras de Boca, de la gente de Gimnasia y de la violencia en el fútbol.