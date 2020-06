Después de que Daniela Cortés denunciara a Sebastián Villa por violencia de género, salió a la luz que el jugador se había refugiado en la casa de su compatriota de River, Juan Fernando Quintero. Ahora, después de que varios testigos del jugador de Boca declararan la semana pasada en la causa, se dieron a conocer detalles de aquella noche.

Rodrigo Riep, representante de Villa, fue quien le aconsejó llamar al jugador de River. "Sebastián me llamó diciéndome que ella no lo dejaba salir, que no quería terminar la relación, y que no soportaba más. Yo le empecé a buscar departamento en la zona. En eso le dije que hablara con Juanfer Quintero, de River, en el barrio de al lado, que es amigo de él y trabaja con nosotros, y Juanfer automáticamente lo invitó a la casa para que pasara la noche, mientras le conseguíamos donde ir", señaló.

"Yo le dije que llamara a Juanfer para que lo ayudara a conseguirle una propiedad ahí cerca, porque viven en el mismo barrio", continúo y agregó: "Un rato después me llama Quintero diciendo que Sebastián estaba con él y todo estaba tranquilo".

Por su parte, el primo y asistente de Juanfer, Brian Álvarez Acero, dijo: "Soy primo y asistente, estoy en el país desde el 8 de enero. A Sebastián y Daniela los había visto una vez, en el cumpleaños de Juanfer".

Además, explicó que pudo presenciar todo lo que pasó aquella noche: "Yo estaba en la casa de Juanfer cuando Villa lo llamó. Nosotros vivimos en Saint Thomas Este Oeste y él, en Saint Thomas Norte Sur. Ya en la casa de Juanfer, Sebastián estaba revisando sus maletas y no encontraba el pasaporte, aunque estaba seguro de que lo había puesto ahí. Entonces él le dice a Juanfer que va a ir a buscarlo y me pidió a mí que lo acompañara".

"Juanfer llamó a Daniela para avisarle que Sebastián volvía por el pasaporte. En el momento en el que decide ir a buscarlo, Juanfer la llamó. En ese momento nosotros salimos, no presenciamos la conversación. Y después, él me avisó a mí que fuéramos, que no había problema. Ella no se vio sorprendida cuando llegamos", concluyó Brian.