Hay dos noticias en esta nota, sin orden de importancia: que Villa no sigue más en Boca y que se adjuntaron a la causa chat que lo comprometen.

Estas imágenes que vas a ver están incorporadas a la denuncia que realizó Daniela Cortés contra Sebastián Villa por violencia de género.

Son conversaciones de WhatsApp del futbolista como Daniela con Cinthya Cortés, la hermana de la ex novia. Allí puede verse, por caso, que Villa reconoció que Cortés estuvo embarazada en mayo del año pasado.

Y que admitió en más de una oportunidad que golpeó a su novia con estas líneas: "La amo, no sé qué me pasó. Se me fueron las luces".

En tanto, en cuanto a los chats entre hermanas, son una prueba de la violencia ejercida por Villa durante la cuarentena, antes de que terminara saliendo a la luz toda la situación.

En su declaración, Cinthya atestiguó que "las agresiones fueron constantes tanto físicas como verbales y muchas de ellas se las enteraba por chat" por el hecho de vivir en países diferentes.

Este viernes, Sebastián Villa declarará ante la Justicia.