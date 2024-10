Adnan Almousa Alfermli, de 25 años, vivió un cambio drástico en su vida hace once años. Mientras iba en bicicleta a comprar pan, una bala perdida de un francotirador lo dejó en una silla de ruedas en Siria. Hoy en día es un deportista de alto nivel.

Es que en él, el deporte se convirtió en su salvavidas, y hoy ya posee dos récords Guinness. Conocé su historia llena de resiliencia y perseverancia.

Cuál es la historia de Adnan Almousa, el sirio que rompió récords estando en silla de ruedas

"Escuché un disparo y caí. No sentí nada; la bala atravesó mi pulmón y afectó mi médula espinal", recuerda Adnan. Su determinación y su deseo de vivir lo han llevado a completar seis maratones con su silla de ruedas y, de manera asombrosa, a establecer dos récords Guinness en dominadas con este dispositivo: el mayor número de dominadas (10) en un minuto y el mayor peso levantado en una sola dominada (32,6 kilos).

"Me he enfocado principalmente en fortalecer la parte superior de mi cuerpo: mis hombros y mi pecho. No tengo fuerza en el abdomen ni en la espalda", explica Adnan Almousa. "Lograr dos récords mundiales es algo que muy pocas personas pueden hacer. Estoy muy orgulloso y feliz al mismo tiempo", añade.