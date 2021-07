Polémica con D'Alessandro en Uruguay por intentar cambiar la camiseta tras el clásico

El domingo, Nacional le ganó a Peñarol 2 a 0 un clásico que no para de entregar polémicas. Este martes, se viralizó un audio que explica una foto que había llamado mucho la atención: la imagen de Andrés D'Alessandro con la joya de Peñarol y la Selección uruguaya en la Copa América, el zurdo Facundo Torres, queriendo intercambiar camisetas.

¿Se pelearon? ¿Qué se dijeron?, era la pregunta en el Uruguay hasta que la viralización de un audio del propio Torres despejó todas las especulaciones. Fue así:

Facu le envió este audio a un amigo vía WhatsApp que se hizo viral. Allí, Torres explica que D’Alessandro le pidió la camiseta durante el partido tras cometerle una falta. “Va a valer oro, guacho”, reconoce que le dijo el "Cabezón".

Tras el final del partido con triunfo bolso, el argentino se acercó al 10 carbonero, ambos se sacaron la camiseta pero el de Peñarol no aceptó la suya. “Si querés mándame después una del Inter. Pero la de Nacional no la quiero”, le dijo el uruguayo. Y ahí D'Alessandro cambió la cara y se volvió a poner la remera al no encontrar reciprocidad en el joven.

A partir de allí, hubo discusiones e insultos entre jugadores y cuerpos técnicos, D'Alessandro se cruzó con Darío Rodríguez, integrante del cuerpo técnico aurinegro y ex lateral de la selección charrúa.

Picante Andrés, picante el clásico uruguayo.