Este martes el plantel de River regresa al país luego de más de dos semanas de pretemporada en Orlando, Estados Unidos. Y el coronavirus le cambió los planes por las disposiciones que mantiene el gobierno para prevenir la pandemia en Argentina.

Por ello, desde que pise suelo nacional la delegación conducida por Marcelo Gallardo deberá aislarse, tal confirmó Matías Lammens, Ministro de Turismo y Deportes. "River no cumplió con la burbuja y por eso deben aislarse", dijo el expresidente de San Lorenzo en AM 910.

Así, la dirigencia millonaria deberá buscar un predio con capacidad hotelera y canchas en condiciones, para pasar la próxima semana y no perder ritmo de cara al duelo del próximo miércoles 14 de julio ante por la ida de octavos de final de la Copa Libertadores, ante Argentinos Juniors.

Palabra de ministro

"Hablé con el presidente de River y el vicepresidente, con ambos tengo una muy buena relación. El Ministerio de Salud lo que aduce es que no fueron a una competencia oficial y que no estuvieron en burbuja en Estados Unidos. El criterio de no cumplir el aislamiento a la vuelta es si vienen del concepto de burbuja, donde no entran en contacto con otra gente fuera del plantel y no fue lo que pasó en Estados Unidos, por eso el aislamiento", explicó Lammens.

Y agregó: "No se les impedirá seguir trabajando porque van a estar en un hotel, y de ahí van a ir al entrenamiento y luego volver al hotel sin entrar en contacto con otra gente. Se encontró una solución que es sensata y hace que no se corra ningún riesgo".

¿Y el caso de la Selección?, le preguntaron a Lammens. Esto respondió: "La Selección Argentina llega a Brasil, va a entrenar o al hotel y no entra en contacto con nadie".