"No me voy a pelear con Riquelme, él es el ídolo" se atajó Roberto Leto para no entrar en una confrontación directa con el mandamás del fútbol de Boca.

Con años de experiencia, Leto tiene la cintura suficiente para darse cuenta con quien vale la pena pelearse y con quien no.

Eso no impidió que en su programa radial saliera a aclarar qué es lo que había ocurrido.