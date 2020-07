El Beto, uno de los máximos ídolos de River, se refirió al viaje relámpago del ex Presidente de la Nación, confeso hincha de Boca, al país vecino.

“Preguntate por qué está el ex Presidente de Boca en Paraguay. Debe haber ido a pedir los puntos de la final de Madrid a la Conmebol”, tiró Norberto Alonso, a modo de broma, sobre el viaje de Mauricio Macri para reunirse con el ex Presidente de Paraguay Horacio Cartes y su actual mandatario, Mario Abdo.

No es la primera vez que Beto Alonso le dispara un fuerte dardo a Mauricio Macri. A fines de 2018, luego de que River conquistara la final de la Copa Libertadores en Madrid ante Boca, se viralizó un video del ex mandatario tildando a Marcelo Gallardo de “culón”. La respuesta del ídolo millonario, quien dijo ser “amigo” de Macri, no se hizo esperar. “Yo le diría a Mauricio que vaya y le toque un poquito el culo a Gallardo a ver si nos saca a los argentinos de este quilombo”, arremetió.

Por otro lado, recordó aquel histórico partido: “La final de Madrid con Boca fue el partido que más festejé, pero este River tuvo grandes partidos, como aquel con Cruzeiro en la Libertadores 2015. Siempre levantó ese espíritu que lo llevó a ser campeón muchas veces”, aseguró el Beto en una entrevista concedida a 'River Monumental'.

Y afirmó: “En Madrid se vio claramente qué equipo fue mejor. Yo quería jugar contra Boca, les decía a mis amigos que ese era el momento para agarrarlos. Lo vi con una tranquilidad terrible”.