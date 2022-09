Las visitas a Santa Fe suelen tildarse de peligrosas pero Boca hace trece partidos que juega en el Cementerio e los Elefantes y no sale derrotado.

Esta vez no fue la excepción aunque no lució y mostró que todavía le falta bastante para ser un serio candidato al título. Vale recordar que Varela, Zambrano, Ramírez y Pol Fernández no fueron de la partida para preservarlos para el partido contra River, lo que pudo haber resentido el funcionamiento.

Pero una vez más la solución llegó de las inferiores, Langoni se volvió a vestir de héroe y aprovechó el rebote en Chicco tras u disparo de Payero para sentenciar el encuentro.