Nicolás Keenan, jugador de Los Leones, dejó un valioso mensaje al hablar de su novio

La historia de amor de Nicolás Keenan, jugador de los Leones, con Rob Jetten, político de Países Bajos, cobró relevancia en los últimos días a partir de su participación en los Juegos Olímpicos París 2024.

En la previa del encuentro ante Alemania, el atleta argentino tuvo una entrevista con la periodista Sofía Martínez para la TV Pública, y aprovechó la ocasión para dejar un valioso mensaje.

Por un lado, Keenan contó cómo comenzó la relación con Jetten: “Nos cruzamos en el supermercado y fue un poco de amor moderno: me tiró un like, se lo devolví, reacción, reacción, amor moderno, ja”.

“Yo quiero enviar un mensaje a la gente. A mí me han llegado a decir que nunca llegaría a estar acá por ser quién soy. Que nadie nunca les diga que por ser quien somos, por amar a quien quieran amar no puedan llegar a un Juego Olímpico. Seré uno de los primeros, pero definitivamente no uno de los últimos", expresó el argentino.