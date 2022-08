Mike Tyson volvió a ser noticia. Por dos motivos,uno es que confesó cómo gastó 500 millones de dólares; y el otro es porque una plataforma de streaming Hulu estrenará el próximo 25 de agosto una serie sobre su vida sin su consentimiento ni pagó sus regalías.

En su Twitter, uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos contó que Hulu intentó "comprar a su hermano" para que le contara su vida pero que este honró la amistad y se negó.

En otro posteo, Mike prometió que "rodará cabezas". En Estados Unidos la norma vigente no obliga a los realizadores a recibir el ok del protagonista que abordan en sus films o series. Pero Tyson estalló igual. "Hulu robó mi historia. Ellos son Goliat y yo soy David. Rodarán cabezas por esto", escribió.

Su historia, contada por él

"Mi último millón de dólares lo gasté en mi rehabilitación porque de los 500 millones que aproximadamente hice como boxeador, no me quedó nada. Todo se fue en locuras y me duró entre 15 y 16 años, parecía muchísimo dinero pero eventualmente se acabó", reveló en diálogo con el podcast The Pivot.

Y sobre el legado a sus hijos, consideró: "Lo que les dejo es la enseñanza de trabajar duro y rezar mucho. No les ayudaría dejándoles dinero, les haría daño porque no les enseñaría a valerse por sí mismos, a sobreponerse a las adversidades y a ser trabajadores. Mimándolos con dinero se rendirían ante la primera adversidad".