22 minutos de la primera parte en el Gigante de Arroyito y Francisco González Metilli convierte este golazo. Así Central Córdoba de Santiago del Estero sorprendió a Rosario Central y terminó goleando 3-0 al equipo de Carlos Tevez, con tantos de Soraire y Martínez.

Fue el primer triunfo de la era de Abel Balbo y así el Ferroviario salió momentáneamente de la zona del descenso. En tanto, para el Canalla fue un cachetazo al envión que traía por las victorias en el clásico y la goleada en Sarandí ante Arsenal.

"Estoy conociendo al Mundo Central también. Ganamos dos partidos y nos creemos... Hay que bajar. Es un golpe de realidad, muchachos. Si no corremos, no metemos, si no levantamos el pasto de la tierra, cualquier equipo nos va a hacer trabajar muchísimo", dijo Carlos Tevez en conferencia de prensa tras la derrota.

Los goles del partido