La imagen se repite: Javier Mascherano explicando en conferencia de prensa por qué un equipo dirigido por él no juega bien, no logra los resultados, sus jugadores -los mejores del país- no logran ensamblar y él, hacer de esas individualidades un equipo.

Volvió a suceder este domingo en Venezuela, donde la Selección Argentina Sub 23 debutó con un empate 1 a 1 ante Paraguay en el Grupo B del torneo Preolímpico. Dijo Mascherano: "Me quedo con las cosas positivas: el ir a buscar el partido y tener la recompensa final. Era importante no perder por como se dio el partido. Ahora a seguir buscando nuestro mejor nivel para el próximo partido".

Y consideró: “Fuimos el equipo que llevó el peso del partido, el que generó más situaciones. En los primeros 15 o 20 minutos del primer tiempo tuvimos varias situaciones de gol, después no pudimos convertir y el partido se emparejó. En el segundo tiempo nos costó el principio pero creo que los cambios refrescaron al equipo. Empezamos a generar y nos pegó de lleno el mazazo del penal”.

A propósito de la falta en el área de Nicolás Valentini, el entrenador sorprendió al analizar: "El penal a mi criterio es dudoso. Pude que haya sido y puede que no. No me gusta hablar demasiado de los arbitrajes".

El culpable de todo

"De todo, yo voy a ser responsable. Lo tengo más que claro. Lo vivo con naturalidad, me gusta el desafío y me siento muy respaldado y seguido por los jugadores. Eso es lo más importante", aseguró el Jefe.

Y explicó los cambios: "En el primer cambio, con Baltasar Rodríguez, busqué en el último tercio un jugador de más desequilibrio. Cristian Medina es más de control y combinativo. Baltasar puede con el uno contra uno... Por cómo estaba la cancha necesitábamos ese tipo de jugadores. Con Fede (Redondo) y Claudio (Echeverri) se buscaba reforzar el medio. Fede cubre mucho campo a la hora de presionar. Con Claudio, quisimos juntarlo con Baltasar y Thiago (Almada) para tener situaciones, generar faltas, y jugar con más profundidad. Tanto lo de Luciano Gondou como lo de Juan Nardoni fue para entrar por afuera, ya jugados por jugados. Con Nardoni, quisimos tener el carril para atacar. Con Luciano, era tener un doble nueve, se necesitaba empatar. Había que generar por los costados. El gol viene de esa manera".

El miércoles, Argentina juega contra Perú -que venció a Chile-, desde las 20 horas.