La Selección Argentina Sub 23 que dirige Javier Mascherano empató 1-1 frente a Paraguay en su debut en el Grupo B del Preolímpico Sudamericano 2024 de Venezuela. El equipo del Jefe no jugó bien, llegó con ocasiones esporádicas y sufrió en defensa. A los 22 minutos del segundo tiempo los guaraníes se pusieron en ventaja por un penal que cometió Nicolás Valentini, el defensor de Boca, y que Diego Gómez cambió por gol.

Tras una serie de cambios -Redondo, Echeverri, Baltasar Rodríguez, Gondou y Nardoni-, la Albiceleste empujó a su rival y creó peligro. Hasta que a los 90 minutos, Luciano Gondou mandó al gol la pelota y salvó un punto.

El equipo del Jefe no jugó bien -dijo que él será “el responsable de todo lo que pase”-, y no se parece en nada a un equipo de Scaloni o de Placente. Bah, no se parece a un equipo. Y las redes estallan contra Mascherano.