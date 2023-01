En las redes sociales aún aparecen mensajes y videos de hinchas para seguir festejando el Mundial de Qatar. Sin embargo, también se ven publicaciones para cuestionar o debatir contra las personas que no se manifiestan en ese mismo sentido.

Por eso, a partir de las polémicas declaraciones de Carlos Tevez acerca de la Selección Argentina, en twitter aparecieron reacciones contra el ex jugador de Boca.

En una entrevista con Radio Mitre, Tevez reconoció que no estuvo nada pendiente de todo lo que pasaba en la Copa del Mundo.

“Seguí mucho a Francia porque era un equipo que me gustaba. Me gusta ver los equipos que me gustan ver, los que me llaman la atención. Me llama la atención la táctica, lo veo con otros ojos ahora. Miro desde otro ángulo, perspectiva, lo que me gusta ahora hacer”, sorprendió el "Apache".

Además, explicó sus razones para no felicitar a Messi. “No le mandé mensaje a Messi. Debe estar el teléfono explotado. Seguramente lo veré dentro de poco para darle un abrazo. Me pone muy feliz. Es una leyenda. Y haber jugado con leyendas me pone muy feliz", agregó.

Estas expresiones no fueron bien recibidades por los hinchas, que dejaron sus mensajes en las redes sociales: