A días de las elecciones en Boca, el ídolo del club y candidato a presidente del oficialismo, Juan Román Riquelme, visitó los estudios de C5N para una entrevista exclusiva con Jorge Rial.

En el programa Argenzuela, Riquelme habló de todo y sus declaraciones generaron revuelo entre los hinchas de Boca que se expresan en las redes sociales.

Durante la charla con Rial, el ídolo Xeneize reveló un encuentro desconocido con Mauricio Macri en 2019, en el que se negó a ingresar a la política de Boca para ayudarlo.

"Cuando perdió las PASO en 2019, Macri me llamó y me tuvo 7 horas para convencerme de que lo haga ganar a Gribaudo. Le dije que no todo se puede comprar", recordó Riquelme.

Luego, lanzó duras acusaciones contra Mario Pergolini: "Estuvo con Ameal, conmigo no", sentenció sobre quien fuera parte de la actual gestión pero que terminó renunciando y ahora irá en la lista opositora de Andrés Ibarra y Mauricio Macri.

"Cuando yo me senté con Ameal, yo lo acompañe a él, pero con él (Pergolini) no tengo nada que ver. Es de la contra. Siempre estuvo del otro lado. Le mando un beso, espero que esté bien", agregó con ironía.

Finalizada las entrevista por C5N, el tema siguió entre los hinchas en las redes sociales: