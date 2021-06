En el programa de Martín Liberman le dedicaron un rato al canal de Youtube de Leo MdQ y a Diario Registrado, supuestamente por "mentir y decir que decimos cosas que no dijimos".

No, Daniel, no somos fascistas ni mentimos. Si te gusta jugar al hombre que no entiende los códigos de las nuevas generaciones, estás en tu derecho, pero acepta lo que viene consigo. Y Martín, Leo MdQ no hizo crecer a su canal "gracias a vos", lo hizo seleccionando segmentos destacados de los programas deportivos de muchos periodistas, cosa que podría haber hecho cualquier otro pero no se le ocurrió.

Aclarados los tantos con los conductores del programa solo nos resta señalar un par de cosas más: la primera es que siendo periodistas deberían saber que Diego Gvirtz vendió su productora en 2015 a Indalo por lo que ya no es más dueño de Diario Registrado. Y por otro lado, que aunque Elio Rossi es amigo de la casa y trabaja en C5N, no dejamos de hacer la nota cuando "giró con el culo" junto a Mariela Fernández:

Y yendo a lo central, después de los descargos correspondientes por los errores e inexactitudes dichos en el programa, no se escuchó ningún pedido de disculpas a Luciana Rubinska -que hasta el propio Martín Liberman entendió que había quedado involucrada en el comentario de Avellaneda- ni una reflexión sobre el lenguaje inclusivo que no sea sólo una mirada desde el propio ombligo y que ponga en perspectiva la importancia de la lucha de las mujeres en los últimos años.

Vale recordar que Avellaneda fue quien dijo que "un programa de fútbol en radio con una mujer no tiene sentido. Esto es lo que pienso yo. Yo creo que no tiene nada que ver con un programa deportivo. No tendría ninguna mujer en un programa de fútbol. Si yo pudiera elegir no trabajaría en un programa de fútbol con una mujer", en noviembre de 2020. Tuvo tiempo de reflexionar, lo que no tuvo es grandeza.