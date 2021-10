El delantero del seleccionado argentino sintió algo extraño en medio del partido del Barcelona ante el Alavés, cuando notó molestias torácicas y debió ser trasladado al hospital, donde todavía permanece y será observado durante unos días para someterse a un exhaustivo estudio cardiológico.

Las molestias en la zona toráxica que sintió en el Camp Nou no son habituales en los futbolistas por lo que el goleador no volverá al campo de juego hasta que el club no esté seguro que su regreso no tiene riesgos.

Por su parte el diario catalán Sport informó que en los primeros análisis le han encontrado una arritmia y que no es la primera vez que le sucede.