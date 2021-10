"Se lo dedico a mi tío que es Cuervo y hace cuatro años se murió. ¡Miralo de arriba, puto!", dijo para las cámaras de Paso a Paso uno de los cientos de hinchas de Huracán que festejaban la victoria en el clásico ante San Lorenzo 2-1.

Como no podía ser de otra manera la frase desató una fuerte controversia en las redes. Y quien apareció a hablar no fue otro que el propio autor de la frase y redobló la apuesta.

"Mi vieja llega a ver la dedicatoria que metí en Paso a Paso y me mata. El que no lo va a ver es mi tío (?)", escribió @garufa_ok.

Y más tarde agregó: "Hay gente ofendida por lo que dije, gente que NO CONOZCO y que NO ME CONOCE".

En su descripción, el usuario fanático del Globo dice ser comediante, productor de medios e Instructor de Kick-Boxing.

No queda claro si se trató de un chiste, de una broma interna con su familiar fallecido, o de lo que se dice un "termo" 100%. Pero sin dudas el hombre dio la nota del fin de semana.