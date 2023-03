"A las once de la mañana cuando salimos para el Obelisco que era imposible llegar, que nosotros ya sabíamos que no íbamos a llegar porque era imposible... Eran cinco horas que estábamos ahí arriba y obviamente queríamos llegar como sea, pero era imposible... La gente no se movía, las autopistas estaban colapsadas", contó Luataro Martínez sobre el histórico martes 20 de diciembre, día de los festejos en nuestro país por el título ganado por la Scaloneta en Qatar.

En nota con Gastón Edul en TyC Sports, el ‘Toro’ reveló el momento en que se enteraron que del micro descapotable el plantel pasaría a helicópteros: "Nosotros no sabíamos de esto hasta que en un momento el colectivo empieza a acelerar y dobla a la derecha y se mete en este lugar donde nos estaban esperando los helicópteros. Nosotros estábamos arriba del techo y no entendíamos nada, en un momento nos empezamos a mover y la gente de seguridad nos empezó a bajar del techo".

Y completó: "Yo le tengo miedo a los helicóptero… pero ahí tenía un pedo bárbaro, me subí... alguno de los chicos estaban saltando, Alexis, Julián... ¡Estaban peor que yo, no les importaba nada!".

